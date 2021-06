Week-end à Thessalonique, la capitale de la Macédoine

C'est au nord de la Grèce, sur les bords de la mer Egée que commence notre voyage. Thessalonique est la deuxième ville du pays. Ici, les ruines de l'époque romaine côtoient les nombreuses églises orthodoxes. Une citée à la croisée des chemins entre l'Italie, les Balkans et la Turquie. La population de Thessalonique est multiculturelle. Elle reflète l'histoire parfois contrariée de la ville. Notre première étape est au front de mer suivi de la visite d'une prison, la tour blanche. Ce monument ancien est devenu un musée. Avec 34 mètres de haut et 130 marches à gravir, l'édifice offre une jolie vue. Thessalonique est aussi une ville où la modernité rencontre l'histoire à presque tous les coins de rues. L'église Demetrios, par exemple, est l'un des sanctuaires les plus importants de la religion orthodoxe. Son histoire mouvementée est à l'image de Thessalonique. La ville est aussi la capitale incontestée de la gastronomie grecque. Direction le marché couvert de Kapani pour découvrir des produits provenant de toute la région.