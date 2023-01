Week-end à Toulon... la douceur de vivre

La meilleure façon de découvrir Toulon (Var), c’est en mer, pour visiter l’arsenal dans la rade. À une distance très réglementée, les bateaux militaires défilent. Rémi, capitaine d’un bateau de promenade, les connaît par cœur. À deux pas du port, le centre-ville s’anime chaque matin avec le marché, tout au long du célèbre cours Lafayette. C’est une promenade culinaire où l’odeur du charbon de bois nous emmène jusqu’à un four ambulant. Les habitués viennent y chercher la cade, une galette en forme de demi-lune. C’est la coutume et la madeleine de Proust des Toulonnais. Sur le chemin du Vieux Toulon, il faut prendre le temps de flâner dans les ruelles. Un vieux bâtiment de la ville, l’Opéra de Toulon, a inspiré l’Opéra Garnier à Paris. Il a été construit en 1860, bien avant celui de la capitale. Un peu plus loin, la boutique d’Éliane Maréchal est une page de l’histoire toulonnaise méconnue. Les Marseillais vont être déçus, car le savon est en réalité né à Toulon en 1430. Ce savon est vendu à cinq euros les 300 grammes. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba