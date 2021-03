Week-end à Trieste, la petite Vienne sur la mer

Votre journée à Trieste commencera forcément par un bon café ou plutôt un "noir", comme on l'appelle ici. Dans cette ville italienne, on dit que ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais du café. Voici l'un des plus célèbres établissements de Trieste : l'Antico Caffè San Marco. Depuis plus d'un siècle, les intellectuels s'y pressent pour déguster une vingtaine de cafés. Après un bon café, notre découverte peut commencer. Trieste est une commune portuaire de taille modeste. Elle se parcourt à pied. Nous nous sommes rendus sur la grande place de la ville. Ici, les façades de certains bâtiments ont une architecture très autrichienne, mais rassurez-vous, on est bien en Italie. A Trieste, il y a beaucoup de vent. Pour se mettre à l'abri, partons déjeuner dans un bon restaurant. Avec un petit verre de vin rouge, ici, le repas commence de manière classique. Et à notre grande surprise, pas de pâtes ni de la pizza au déjeuner. On nous a servi du goulache, un mets très nourrissant composé de viande de bœuf mariné avec du paprika, accompagné de pommes de terre. Il est temps maintenant de découvrir en images les incontournables de la ville.