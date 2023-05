Week-end à Tunis, pays de la tentation

La Médina est le cœur historique de la capitale de la Tunisie avec ses artisans, ses ruelles, ses méandres, ses parfums et ce bleu azur que l'on retrouve partout. Incontournable, elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec ses boutiques serrées les unes aux autres, nous pouvons aisément nous perdre dans les souks. Déambuler dans cet endroit, c'est un peu s'abandonner, se laisser bercer par des parfums et des mélodies. Autre lieu de vie incontournable, le marché de Tunis, ouvert tous les jours depuis 1871. C'est ici que tous les Tunisiens se retrouvent avec l'assurance d'y trouver du poisson frais. Que ce soit avec du poisson ou de la viande, les plats du pays sont tous préparés avec de la harissa, la purée de piments. Impossible de se défiler, nous devons y goûter. Maintenant, place à notre bon plan. Nous allons dormir dans cette maison entièrement rénovée dans les règles de l'art et décorée par des artisans de la Médina. Ayant traversé plusieurs siècles, elle recèle des traditions et des secrets. Pour passer la nuit dans les étoiles, prévoyez un budget à partir de 75 euros. Que découvrir d'autres à Tunis ? TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre