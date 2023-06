Week-end à Turin, la toute première grande ville italienne

Nous voilà arrivés à destination. En partant de Paris, il faut compter six heures pour se rendre à Turin. L'avantage du train, c'est qu'on arrive directement au centre de la ville. En levant le nez, on ne voit qu'elle : la Mole. Elle est le symbole de Turin. Avec ses 107 mètres, elle fut dans les années 1860 l'édifice le plus haut d'Europe. Mais en s'approchant, un autre bâtiment attire notre attention. Jaune et triangulaire, on l'appelle la Tranche de polenta. Même les voisins s'en étonnent toujours. Avec cinq mètres de large sur la rue et seulement 54 cm à l'arrière, cet immeuble, pour le moins atypique, est bel et bien habité. Il est aussi l'œuvre d'Antonelli, l'architecte de l'incontournable Mole. La Mole a un double intérêt. Le billet d'entrée de 17 euros permet de prendre de la hauteur. En une minute, l'ascenseur panoramique nous hisse à 85 mètres. Nous avons une vue imprenable sur toute la ville, sur le plus long fleuve d'Italie et sur les Alpes enneigés. En redescendant, on arrive directement au cœur d'un formidable musée du cinéma. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet, B. Bedarida