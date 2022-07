Week-end à Valence, aux portes de la Provence

Que vous arrivez par l'autoroute ou la Nationale 7, il y a un signe qui indique que vous êtes à Valence, c'est la couleur du ciel. Inévitablement, vous serez happé par le bleu. Aux portes de la Provence, voici Valence, là où le Midi commence. Une étape sur l'une des routes les plus fréquentées d'Europe, Valence aime s'enorgueillir d'avoir vu séjourner d'illustres personnages. Parmi eux, un certain Napoléon Bonaparte, qui a été jeune militaire ici, mais aussi le pape Pie VI. C'est son histoire qui a donné naissance à une spécialité de la ville qu'il faut absolument goûter. Cette spécialité, que les Valentinois adorent, c'est une pâtisserie qu'on appelle le suisse. En effet, le pape est décédé à Valence avec sa garde rapprochée qui était Suisse. Pour rendre hommage au pontife, un boulanger a créé cette pâtisserie à l'orange confite en 1799. Vous en trouverez dans toutes les boulangeries de la ville. Quelles sont les autres incontournables à Valence ? TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys