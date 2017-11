Week-end à Vichy

Vichy est une ville construite au bord de la rivière Allier. Les locations de bateaux ou de vélos électriques sont parmi les meilleurs moyens pour découvrir les rivages de cette dernière. L'eau a façonné cette ville et son histoire. Les cures thermales font sa renommée et actuellement, 25 000 curistes la choisissent comme destination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.