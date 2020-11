Week-end au cap Sizun, à la pointe du Finistère

Un pic dans la mer d'Iroise, le cap Sizun est une péninsule sauvage avec près de 100 kilomètres de côtes au sud de la Bretagne. Notre week-end commence par l'exploration de l'île de Sein. Incontournable, il s'agit de la plus petite île de la mer d'Iroise où les voitures n'ont pas leur place. En effet, les 200 habitants de ce territoire se promènent avec des charrettes. Les visiteurs, eux, y trouvent un réel dépaysement. Notre visite se poursuit à la célèbre pointe du Raz. Situé à l'extrémité du cap Sizun, ce promontoire rocheux de 72 mètres est fréquenté par près d'un million de visiteurs chaque année. Une fois sur place, un guide révèle le secret des courants rapides au large de la pointe et tant redoutés par les marins depuis des siècles. Et pour se ressourcer après ces promenades enrichissantes, le coin possède les talents culinaires de Stéphane Pichon, le gagnant du dernier concours national du meilleur crêpier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.