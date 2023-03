Week-end au Mont-Saint-Michel : visite de la huitième merveille du monde

Considéré comme la huitième merveille du monde, le Mont-Saint-Michel semble poser sur la mer. Ses remparts le protègent de l’usure du temps et du va-et-vient des marées. Nombreux sont les mystères et les légendes qui planent sur ce mont millénaire. Percer ses secrets se mérite. Tout en haut du mont se trouve l’un de ses joyaux, son abbaye. Pour y aller, on débute une ascension de 282 marches. L’omelette de la Mère Poulard, célèbre pour son moelleux et son épaisseur inimitable, y attend les visiteurs. Nous avons essayé de connaître sa recette. Malgré l’investigation, elle reste un mystère. À marée basse, le mont se dévoile. Il est possible de faire le tour à pied gratuitement. Mais mieux vaut être accompagné d’un guide, car les sables mouvants peuvent surprendre rapidement. Prenons un peu de recul sur le Mont-Saint-Michel pour trouver un parc zoologique hébergeant le plus grand groupe d’alligators d’Europe. En hiver, ces animaux hibernent. Leurs fonctions vitales sont au ralenti. Avant de quitter la baie, on contemple une dernière fois l’Archange Saint-Michel, qui nous aura délivré une partie de ses secrets. Tf1 | Reportage G. Thorel, A. Santos