Week-end autour de Dijon, une région gourmande et généreuse

Dijon (Côte-d'Or) est un tableau à l'énergie communicative. Au réveil, la région laisse entrevoir doucement son caractère. Plaines céréalières, vignobles, zones d'élevage... rien de mieux que de prendre un peu de hauteur en montgolfière pour observer l'horizon se dessiner. Au cœur des vignes, on peut parcourir la route des grands crus à vélo, admirer le paysage, ou s'arrêter dans un domaine pour déguster du vin. Parmi les lieux à visiter figure la "Karrière" de Villars-Fontaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.