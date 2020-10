Week-end autour de Limoges, entre verdure et paysages vallonnés

En partant de Limoges, quelles que soient les routes que l'on empreinte, tout n'est que verdure et paysages vallonnés. En contrebas de Saint-Junien se trouve notamment l'un des multiples sites préservés, offrant un cadre idéal pour une balade au fil de l'eau. En plus de ce décor typique du Limousin, il existe également des lieux incontournables et insolites, mais aussi des bons plans à ne pas rater. Un bain de nature dans lequel on vous embarque le temps d'un week-end.