Week-end autour de Nérac, les terres d'Henri IV

Dans le Lot-et-Garonne, notre parcours commence sur les bords d'une rivière à Nérac, la ville où Henri IV avait passé sa jeunesse. Il subsiste son château et un patrimoine naturel à découvrir à vélo. Maurice Monnier, raconteur de pays, va nous servir de guide. Il nous emmène dans le parc royal de la Garenne qui a été créé par l'épouse d'Henri IV, la reine Margot. C'est un espace bucolique parsemé de fontaines, dont une statue de Fleurette, souffrante du roi qui se serait jetée dans la rivière par dépit amoureux. Le Lot-et-Garonne dispose de nombreux cours d'eau plus ou moins grands, mais c'est le Lot qui est le plus important. C'est d'ailleurs un endroit incontournable. À Castelmoron-sur-Lot, à quelques dizaines de kilomètres de Nérac, Anibal Ferreira loue des canoës et des bateaux à moteur. En famille ou avec des amis, cet ancien champion de Kayak se met à l'eau dès que possible. Une occasion pour admirer cette rivière qui a forgé toute la vallée centrale du département. À peine accosté, il est temps de plonger dans le monde agricole. Quels sont les bons plans et les autres sites à découvrir ?