Week-end autour du Mans, une vieille ville entièrement habitée

Le Mans est connu pour ses rillettes et pour sa course automobile. Le circuit des 24 Heures, dont la mythique ligne droite des Hunaudières, est un site accessible au public. Les adeptes de sensations fortes peuvent même y faire du karting. Parmi les incontournables figure la muraille romaine, classée monument historique. La cité médiévale Plantagenêt est parfaitement préservée et ses ruelles ont inspiré les plus grands du septième art. Découvrez en images les autres bons plans autour du Mans.