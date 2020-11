Week-end confiné : que faire ?

Que faire quand on se retrouve à nouveau en famille entre quatre murs ? Pour passer ce week-end confiné, la famille Behar fredonne. Certes, ils ne rempliront pas tout de suite l'Olympia, mais peu importe, la chanson les aide à se retrouver. D'après Jonathan Behar, "c'est l'occasion de passer du temps ensemble et de s'amuser". Pourquoi ne pas prendre le temps de redécouvrir vos voisins ? La famille Behar, elle, a fait la connaissance de Nadia, qui vit au premier étage, depuis son infranchissable balcon. Pour tuer le temps, elle et ses amis se donnent des mini-projets. Les parties de jeux de société sont également idéales pour se divertir tout en gardant le calme à la maison. Il est également possible de sortir pour faire de l'exercice, sans oublier votre attestation et le chronomètre. Profitez de cette heure de liberté, courte mais salutaire.