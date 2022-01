Week-end dans le Bassin minier, dans le Nord

Étonnant sol caillouteux, couleur charbon. Notre week-end commence par un exercice physique : l'ascension d'un terri. Il s'agit d'une colline formée par l'accumulation de résidus miniers, symbole de la région. À 186 mètres, nous pouvons aussi distinguer d'autres emblèmes, notamment l'un des musées miniers les plus importants de l'Hexagone. La fosse de Lewarde a fonctionné pendant 40 ans. Stéphane Laridan, responsable des médiateurs culturels de ce centre historique, nous entraîne dans cette reconstitution de galerie. On peut découvrir à quoi ressemblait le travail sous terre. Cette ambiance, nous la retrouvons à 30 km, aux portes de Lens. Entrer dans ce restaurant, c'est pénétrer à nouveau dans la mine. Avec les casques au mur et les lampes suspendues, l'illusion fonctionne. Le thème est d'ailleurs poussé jusqu'à l'assiette. Pour digérer le repas, une marche dans le centre-ville de Lens s'impose. À première vue, les trottoirs semblent calmes, mais dans une autre rue, nous sommes attirés par des chants. Pour le prix d'une bière, nous assistons à un match, avec l'ambiance d'un stade de foot. Que découvrir d'autres dans le Bassin minier ? TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez