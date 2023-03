Week-end dans le massif des Aravis : un programme aux petits oignons

Nous espérions de la poudreuse, de la neige fraîche, voir cette montagne comme on l'imagine, comme dans un rêve. Ce sont 25 kilomètres de plateaux, de combes, de falaises, et au milieu, des stations et des villages. Le temps d'un week-end, prenons de la hauteur dans le massif des Aravis. Incontournable à la Clusaz (Haute-Savoie), Maurice Pessey est le doyen des moniteurs de ski. À 81 ans, il connaît toutes les pistes du domaine. Là, le premier téléphérique date de 1955. Plus qu'un moniteur, Maurice est un guide et une mémoire. Quel est donc son secret pour rester si vaillant ? Le reblochon est un emblème dans un massif où l'on dénombre plus de vaches que d'habitants. Dans une ferme, le fromage est fabriqué sous l'œil du public. Comptez dix euros la visite, avec bien sûr une dégustation. Direction la boulangerie pour découvrir un pain qui est une spécialité locale, le bescoin. La famille Bétemps en produit 150 chaque week-end. C'est une recette ancestrale à base de safran et d'anis vert. Il se déguste le plus souvent à quatre heures. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand