Week-end dans le Sahel tunisien, une région plébiscitée par les touristes

Le tourisme reprend enfin en Tunisie après l'attentat de 2015. Le Sahel tunisien est l'une des destinations les plus prisées du pays. En effet, il regorge de trésors exceptionnels. Outre ses plages paradisiaques, ses hôtels sont aussi de véritables petits palais. Côté activités, il n'en manque pas dans la région. Enfin, les fêtes ne sont pas en reste. Découvrez les adresses et bons plans pour un week-end authentique dans le Sahel tunisien.