Week-end dans le Vercors, l'un des plus beaux massifs français

Quittez Grenoble ou Valence, passez la mer de nuages et franchissez l'océan de montagnes pour fouler ce désert blanc où l'on cherche l'homme. Une forteresse de calcaire que la nature a sculpté et des chemins que l'histoire a tracé. Voici la route du vertige. Taillée dans la roche, elle a une longueur de 24 kilomètres. Elle est également décorée de stalactites. Les gorges de la Bourne sont un défi pour les automobilistes et un spectacle à ne pas rater. La trottinette électrique n'est pas réservée à la ville. C'est aussi un moyen de dévaler les pentes du Vercors que les remontées mécaniques n'ont pas colonisé. La séance est à 20 euros avec des dérapages contrôlés pour certains amateurs. Juillet 1944 sur ce belvédère, les résistances se sacrifièrent pour retarder l'avancée des troupes nazies et moururent arme à la main. Prenez le temps d'un hommage à ces héros du Vercors. Sur ce chemin de croix de huit kilomètres, vous glisserez jusqu'aux ruines du hameau de ruine de Valchevrière incendié par l'ennemi. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi