Week-end dans les Bauges, le terrain de jeu idéal pour les aventuriers

C'est une île à l'abri des villes et des grandes stations de ski. Un petit massif où l'horizon se dessine à la verticale, des hautes murailles de calcaire jusqu'au sous-terrain. Comptez 50 euros la balade en traîneau à travers les sapins dans une nature intacte où l'on ne fait que passer. Ici, la Tome des Bauges est un véritable emblème du massif. Elle est fabriquée sous l'œil du public dans une dizaine de fermes et se déguste avec la croûte. Et si vous le préférez en version fondue, sache qu'on appelle cela la matouille. Les Suisses en seraient jaloux. Forteresse érigée en l'an 1 000 pour contrôler l'accès aux vallées alpines, le château de Miolans est un vaisseau de pierres découpant le ciel et les envahisseurs. La famille de Stéphane l'a sauvé de la ruine il y a 150 ans et vous ouvre son livre d'histoire pour neuf euros. Et pour clore ce voyage dans les Bauges, on vous propose de passer la nuit dans une grotte. Une des 1 600 cavités qu'abrite le massif, un des plus vastes réseaux du pays. Comptez 150 euros le prix d'une nuit en compagnie des chauves-souris sous la voûte terrestre. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi