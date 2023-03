Week-end dans les Monts d'Arrée, une terre de légendes

Le Roc’h Ruz et le Roc’h Trevezel dominent les Monts d’Arrée. Un ancien massif montagneux breton qui est étendu sur près de 600 kilomètres carrés. Ici, gravir les sommets est un incontournable. Une partie des Monts d’Arrée porte encore les stigmates des incendies de l’été dernier. L’emblème du territoire, c’est cette chapelle dédiée à Saint-Michel. L’archange semble avoir protégé l’édifice des flammes. Actuellement, elle est en restauration. Et son histoire, Pierre Le Guide la connaît. Pour 25 euros par personne, il nous emmène trois heures dans la Lande. Avec lui, nous remontons le temps jusqu’au néolithique. La randonnée nous a ouvert l’appétit. Direction l’auberge du "Youdig" pour déguster la spécialité culinaire du Nord Finistère : le kig ha farz. Dans ce restaurant, vous ne pouvez pas y échapper, car c’est le seul plat à la carte. La formule est à 31 euros. En plus de bien manger, les propriétaires de l'auberge chantent aussi en fin de repas. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens