Week-end de départ en vacances de Noël : le train ou la voiture ?

Avec la grève des transports, les voyageurs font face à un dilemme pour partir tranquillement en vacances de Noël. Pour connaître l'option la plus rapide, deux de nos équipes ont fait un "match des transports" ce 21 décembre 2019. Partis de Paris à sept heures du matin en direction de La Clusaz, en Haute-Savoie, Nathalie Pellerin a pris le train et Yann Hovine la voiture. Alors, qui des deux arrivera le premier à destination ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.