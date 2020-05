Week-end de la Pentecôte : les plages en Vendée sont bondées

Les professionnels du tourisme se réjouissent déjà de ce grand week-end de la Pentecôte. A la plage de Veillon, la saison a bel et bien commencé. Pour gérer cette affluence, un sens de circulation est imposé à l'entrée avec des consignes bien affichées. Plaisir, détente, mais aussi prudence, cette attitude rassure les professionnels. Si la plupart ne déploient encore qu'une partie de leurs ressources, ils restent pourtant confiants, car le retour des vacanciers est plutôt bon signe.