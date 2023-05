Week-end de l'ascension : deux France, deux ambiances

Pour espérer bronzer ce samedi 20 mai, c'est dans le nord qu'il fallait être. Sur la plage de Plougonvelin, dans le Finistère, par exemple, ou bien au Touquet-Paris-Plage, dans le Pas-de-Calais, où vous étiez très nombreux à profiter du soleil, sans oublier le Littoral Normand. C'est une météo exceptionnelle pour un week-end de l'Ascension. Depuis 2019, à cette période, il fallait plutôt garder son manteau, mais cette année 2023, pas question. Il est difficile de ne pas jubiler, surtout quand le beau temps amène les clients. Depuis la matinée de ce samedi 20 mai, un certain glacier ne se désemplit pas et nargue un peu ceux qui sont encore sous la pluie. Parce que sur la Côte d'Azur, il pleut depuis le début du week-end de l'Ascension. Dans le sud, c'est une bonne nouvelle après des semaines de sécheresse. Les locaux s'en réjouissent, mais les touristes, eux, font grise mine, comme à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Rassurez-vous, le beau temps sera de retour d'ici le lundi 22 mai, dans le sud. Encore, faudra-t-il être toujours en congé. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Gerbelot, Y. Chambon