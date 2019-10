Week-end d'intégration, un bizutage qui ne veut pas dire son nom ?

Depuis 1998, la loi interdit le bizutage dans les universités sous peine d'un emprisonnement de six mois et 7 500 euros d'amende. Toutefois, elle n'est pas appliquée ou trop peu. Les week-end d'intégration dans les facs le démontrent. Ce sont des fêtes très organisées et très alcoolisées dans des endroits sans encadrement universitaire. Des événements qui ont déjà fait des victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.