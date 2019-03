Week-end au Mont-Dore, l'une des plus vieilles stations françaises

Le Mont-Dore, l'une des plus vieille stations de sports d'hiver du pays, est connu pour la pureté de son air et les propriétés de ses eaux thermales. Il faut plus d'une heure de route depuis Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, pour y accéder. A son sommet, ul offre une belle vue sur le volcan le plus haut de tout le Massif central. Découvrez les incontournables pour passer un bon week-end dans ce village de moyenne montagne au cœur de l'Auvergne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.