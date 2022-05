Week-end prolongé, les hydravions font leur show

Le lac de Biscarrosse (Landes) retrouve enfin la foule. Après quatre ans d'absence à cause de la pandémie, la grande fête des hydravions est de retour. Si pour les enfants c'est un rêve de les voir, certains ont même eu la chance de les approcher d'encore plus près, pour un baptême de l'air unique et la découverte de l'amerrissage. "On est à la fois en vol et on navigue, c'est trop bien", témoigne une adepte. Voilà un baptême fait sur un lac emblématique. En 1930, c'est ici que l'ingénieur Pierre-Georges Latécoère assemble et teste ses hydravions. Les plus grands aviateurs décollent de Biscarrosse. "Les premiers vols transatlantiques passagers, c'était des hydravions d'Air France pour aller aux Antilles et en Amérique à partir de ce lac", explique Pierre Fontaine, président de l'association des Amis du Musée de l'Hydravion. Mais les hydravions ne sont pas les seuls à l'honneur. De nombreux autres modèles enchaînent les chorégraphies avec la venue exceptionnelle de deux Rafales. Au coucher du soleil, le spectacle continue pour une soirée mémorable la tête en l'air. TF1 | Reportage V. David, C. Brousseau