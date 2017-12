Partons ce week-end en Touraine pour un rêve éveillé au coeur de la renaissance. Les mythiques châteaux de la Loire sont les lieux incontournables pour découvrir la région. On y retrouve le Château de Chenonceau également connu sous le nom de château des Dames. Mais aussi le château du Clos Lucé à Amboise, la dernière demeure du célèbre Léonard de Vinci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.