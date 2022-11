Wesh, pls, seum... Parlez-vous ado ?

Les rôles sont inversés. Basile, élève de seconde, joue le professeur avec le personnel de son lycée. La cheffe d’établissement s’applique. C’est une découverte pour la plupart des adultes. C’est une évidence pour les adolescents. “Être en pls”, c’est une expression détournée. Elle signifie à l’origine “être en position latérale de sécurité”. Ces vocabulaires, Liam et ses copains l’utilisent tous les jours. Ces mots, ils les retrouvent sur Internet. Des rappeurs les chantent très sérieusement, tandis que des humoristes les tournent en dérision. Mais quelle est l’origine de ces mots ? “On pourrait croire que ce sont de grands écrivains, des poètes… Non, ce sont des mots qui viennent des banlieues et la création de l’argot est toujours venue des classes populaires. Ce sont les classes populaires qui sont souvent les plus créatives", explique Muriel Gilbert, linguiste, co-auteure du livre “Les 99 fautes que tout le monde fait… Sauf vous maintenant !”. Et cette créativité est parfois reconnue par les spécialistes de la langue française. Chaque année, une dizaine de ces expressions entrent dans le dictionnaire, invitant les jeunes à en inventer de nouvelles. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Betun