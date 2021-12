"West Side Story" de Steven Spielberg : le film événement

Avant de découvrir le film, quelques spectateurs s'échauffent, dans la vidéo en tête de cet article. "West Side Story", une célèbre comédie musicale adaptée au cinéma, crée forcément une attente. Steven Spielberg voulait depuis longtemps raconter le légendaire conflit qui oppose les Jets et les Sharks, et l'amour interdit entre Maria et Tony, Roméo et Juliette du New York des années 50. "J'ai grandi avec West Side Story. Je l'ai découvert à l'âge de dix ans quand le disque du spectacle de Broadway est sorti. J'ai tout de suite pensé que c'était la plus grande comédie musicale que je n'ai jamais entendue, juste en écoutant le disque sans même l'avoir vu sur scène", s'est-il confié au micro de TF1. La comédie musicale a été créée il y a plus de 60 ans, en 1957. Elle a été reprise des milliers de fois dans le monde entier. Quant au film de Robert Wise sorti en 1961, il a été récompensé par dix oscars. Steven Spielberg a repris le livret d'origine et y a rajouté sa propre sensibilité. "Je voulais que les spectateurs connaissent les personnages. On ne les connaît pas malgré les milliers de spectacles montés partout dans le monde. On avait besoin de personnages complexes car les gens sont complexes" a-t-il poursuivi. Quelques chorégraphies repensées, quelques éléments de scénario rajoutés, des petites touches subtiles qui devraient relancer pour longtemps la légende de "West Side Story". Le film sortira au cinéma le 8 décembre 2021. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Hacala