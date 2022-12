William M., le profil du suspect

William M., le tireur présumé qui a semé la terreur dans ce quartier de Paris, est un retraité de 69 ans. Lors de son interpellation, il reste impassible devant les policiers. D'ailleurs, cela a étonné ces derniers. Après la perquisition à son domicile et les premières auditions, le mobile raciste a été retenu par les enquêteurs. Il avait en sa possession une mallette contenant plusieurs chargeurs et une cinquantaine de cartouches. Il affirme s'être procuré son pistolet semi-automatique auprès d'un ami rencontré dans un club de tirs à Versailles. L'homme était déjà connu de la justice. En 2016, il avait été condamné pour des faits de violence avec arme. En décembre 2021, il est l'auteur présumé d'une attaque contre un campement de migrants, armé d'un sabre. En détention provisoire depuis un an, il avait été remis en liberté il y a une dizaine de jours. Depuis sa sortie, il était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins psychiatriques en attendant son procès. Mais ce suivi était-il assuré ? Les enquêteurs devront le déterminer lors de sa garde à vue. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Maviert, Q. Danjou