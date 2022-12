William M : un crime raciste planifié

Le parcours meurtrier du tireur présumé se dessine enfin. Tout commence quelques heures avant. Le 23 décembre, William M explique s'être rendu tout le matin à Saint-Denis, muni de son arme pour tuer des personnes étrangères. Sur place, d'après le parquet, "il renonce finalement à passer à l'acte compte tenu du peu de monde présent et en raison de sa tenue vestimentaire l'empêchant de recharger son arme facilement". À 6 h 50, il rentre au domicile parental dans le 2e arrondissement de Paris et décide ensuite de se rendre à pied Rue d'Enghien où se trouve le centre kurde. Puis, il ouvre le feu. D'après le parquet, "il indique avoir eu l'intention d'utiliser toutes les munitions et de se suicider avec la dernière balle". Lors de son audition, l'homme a révélé en vouloir précisément aux Kurdes. Des déclarations qui interrogent la communauté endeuillée. Depuis samedi soir, c'est à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police que le suspect est interné. Les experts ont estimé que son état était compatible à la garde à vue. Elle a donc repris dans l'après-midi. "Après ça, il va y avoir des expertises de fond, c'est-à-dire pas uniquement sur son état actuel. Mais on va expertiser dans quel état il était au moment de la commission des faits", a expliqué Me Carbon De Seze, avocat pénaliste. Le parquet a retenu le mobile "raciste". Lors de son audition, William M, lui-même, reconnaît une haine des étrangers devenue pathologique. Pour l'instant, aucun lien n'a pu être établi entre le suspect et un groupe extrémiste. Il sera présenté demain à un juge d'instruction. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Bougriou, M. Belot