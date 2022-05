Windsor, la grande fête du cheval

Au pied du château de Windsor, les rois ce sont eux. Le temps d'un week-end , 3 500 chevaux sont rassemblés pour s'affronter dans toutes les disciplines, du saut d'obstacle à l'épreuve plus insolite de meilleur tireur de carrosse. Pour le concours de beauté, les juges se montrent impitoyables. "Il faut qu'il attire mon attention dès le premier instant", explique Lucy Savill, l'un d'entre eux. Et cette dernière ne s'y est pas trompée. Le gagnant du jour tente de répondre à l'interview à la place de sa propriétaire. Les chevaux, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Les Shetlands, par exemple, sont les plus petits poneys britanniques. Alors, leurs cavaliers doivent avoir moins de quatorze ans. Leur épreuve : une course de vitesse. Attention à ne pas manquer le départ. Ils peuvent atteindre 48 km/h. Pour honorer les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, un spectacle retraçant l'histoire du pays est proposé chaque soir. Parmi les cavaliers figure un régiment de la garde républicaine. Si cet événement existe depuis presque 80 ans, le cru 2022 a bien une saveur particulière, en célébrant le jubilé de platine de la monarque. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges