Wingsnow : s'envoler sur la neige !

Comme un oiseau, il déploie ses ailes, décolle au-dessus des pistes de Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), sous les regards intrigués des vacanciers. "Je le regarde depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est que cette bête curieuse", lance un vacancier. Celle-ci s'appelle un wingsnow. David Expert est l'un des premiers pratiquants dans l'Hexagone. Nous l'avons suivi lors de son entraînement. Discrète, sa voile de six mètres carrés se cache dans son sac à dos. Elle prend forme en moins de cinq minutes. "C'est pratique, on peut bien aller se balader en montagne avec, avec des skis de rando et on sort la voile", lance-t-il. Habituellement, cette voile est utilisée sur la mer ou dans les lacs. Ce snowboardeur l'a détourné pour dévaler les pistes. Une sensation unique à plus de 70 km/h. Mais avant d'en arriver là, les chutes ont été nombreuses. Aujourd'hui, plus expérimenté, David transmet sa passion aux vacanciers. Première leçon pour Maël, qui apprend à tenir la voile grâce à ses poignets, à la guider pour prendre le vent. Attention, cette pratique n'est pas accessible à tous. C'est un sport extrême que David pratique sur le domaine skiable et hors-piste à flanc de montagne, pour un sentiment de liberté, décuplé. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet