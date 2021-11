Wingsuit : sensations fortes en tandem

Un saut en wingsuit à deux entre un professionnel et une novice. Jamais personne n’avait encore tenté l’expérience. Marine et Vincent, un couple de champion du monde en équipe, se sont lancé un défi : créer une combinaison qui puisse permettre à deux personnes de voler. L’une d’elle étant totalement inexpérimentée. Après plusieurs centaines de tests, leur innovation a été validée par les autorités compétentes. “Personne n’a réussi cette prouesse de coupler à la fois le corps d’une aile volante, d’une wingsuit et d’un parachute tandem pour pouvoir mener un novice vivre cette expérience du vol humain et de la glisse”, précise Vincent Descols, pilote de wingsuit, co-créateur du wingsuit tandem. La novice pour ce baptême, c’est sa belle-mère, Colette. La sécurité est une priorité. Malgré plus de 3 500 sauts à son actif, Vincent répète tous les gestes avant de monter dans l’avion. 4 000 mètres plus haut, c’est le moment. Une distance exceptionnelle de 3 kilomètres de vol planée, des pointes de vitesse intense à 220 km/h. La sensation de glisser sur l’air, d’être libre de sa trajectoire pendant une minute trente, au-dessus de paysages incroyables des reliefs réunionnais. L’expérience a un coût. Comptez environ 1 000 euros. Le couple proposera le saut en tandem en métropole à partir du mois de janvier.