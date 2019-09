XL Airways : nouvelle compagnie aérienne française en cessation de paiements

Pourquoi nos compagnies aériennes ont-elles autant de mal à survivre ? Après Aigle Azur, c'est au tour de XL Airways d'être en très grande difficulté. Cette société qui emploie 570 salariés et qui existe depuis 25 ans est en cessation de paiements. Nos journalistes se sont penchés sur ce marché redoutablement compétitif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.