XV de France à Capbreton : Patrick Laclédère témoigne

Comme partout dans le pays, il y a un enthousiasme. Mercredi dernier, 2 700 personnes étaient présentes pour assister au premier entraînement public des Bleus. La fédération a mis en ligne ces 2 700 billets qui sont partis au bout de quelques minutes, pour ne pas dire, de quelques secondes. Donc, c'est pour dire que l'engouement sur place est très fort. Et puis, cet engouement, cette ferveur est à la hauteur des espoirs que porte cette équipe. Au-delà de la joie, de l'honneur de recevoir le XV de France, peut-on mesurer les retombées pour la commune et les commerçants ? Il existe une grande salle où tous les matériels ont été déployés pour l’Équipe de France, de la musculation notamment. Cela pour dire que l'équipe est dans un cadre exceptionnel, et les joueurs et tous les staffs sont placés dans les meilleures conditions. Et même si c'est difficile à mesurer, les retombées économiques sont certaines.