XV de France : la ferveur monte !

Des chants qui respirent le rugby et la victoire. Partout dans l'Hexagone, comme à Pornic (Loire-Atlantique), les supporters ont vibré en suivant le succès de l'équipe de France de rugby face au Fidji. "On voit pas mal de gens qui s'y intéressent (...) je pense que ça présage une belle Coupe du monde", affirme un fan de rugby. À une heure de là, à Nantes (Loire-Atlantique), au stade de La Beaujoire où se déroulait la rencontre, on éprouve la même ferveur. Les plus chanceux ont même pu prendre la pause avec leurs héros du soir. "On est très fier", dit un jeune supporter. À trois semaines du début de la Coupe du monde, les Français n'ont jamais été aussi confiants. Devant 35 000 spectateurs, les Bleus ont donné à leur public des raisons d'y croire. Avec une équipe remaniée face aux guerriers fidjiens, le XV de France n'a pas tremblé et s'impose en quatre à 17. Ce lundi, Fabien Galthié annonce la liste de 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Certains ont tout donné pour en faire partie. TF1 | Reportage C. Abel, I. Zabala, K. Gaignoux, M. Dupont