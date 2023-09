XV de France : un accueil en fanfare

Les Néo-Zélandais sont arrivés à Lyon où ils vont séjourner pendant la Coupe du Monde. Ils se sont offert un bain de foule avant une réception à l'Hôtel de ville. Quant aux Français, ils ont élu domicile à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). La ville avait aussi organisé une fête de bienvenue ce samedi après-midi. Les joueurs du XV de France ont été acclamés par des milliers de personnes qui ont chanté avec eux. Cette ville des Hauts-de-Seine sera leur camp de base pendant le Mondial. Cette ferveur populaire impressionne les jeunes joueurs sélectionnés pour la première fois. C'est le cas notamment de Paul Boudehent et de Louis Bielle-Biarrey. Même les petits garçons étaient venus nombreux pour soutenir et encourager les internationaux Français de rugby. Le XV de France réside dans un hôtel chic de la ville. À leur arrivée, il y avait déjà quelques curieux dont certains se sont nouvellement convertis au rugby. Les supporters sont partout. Dans la vidéo en tête de cet article, nous vous montrons l'intérieur de ce beau camp de base des Bleus. Les entraînements reprendront dès dimanche. Le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde de Rugby sera dans six jours. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Merle, M. Dupont