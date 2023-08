XV de France : une victoire avant le Mondial

Après avoir été battu à Édimbourg, le XV de France s'est imposé samedi face à l'Écosse pour son deuxième match de préparation au Mondial. De quoi mettre sur une bonne lancée à l'équipe et aux supporters, à un mois de la Coupe du monde. C'est la fin de soirée dont on rêve. Une communion entre les joueurs et leur public. Des retrouvailles joyeuses, six mois après le dernier match dans l'Hexagone. "On a gagné" ; "L'émotion à la fin, elle est énorme. J'espère que la Coupe du monde ça va être ça tout le temps", ont affirmé les supporters. C'est vrai ! On voudrait vivre ces moments à l'infini, voir ces Bleus lancer comme des fusées et martyriser la défense écossaise. Mais les Français aussi ont souffert hier soir, frôlé la défaite quand les Écossais sont revenus à égalité. De belles frayeurs pour leurs supporters, même s'ils n'ont jamais perdu confiance. À quatre semaines de la Coupe du monde, les Bleus ne sont pas encore tout à fait prêts, mais ils ne doutent pas. C'est une évidence dans le regard de leur capitaine. TF1 | Reportage D. Piereschi, G. Vuitton, M. Dupont