Marine Le Pen a fait des concessions pour son nouvel allié Nicolas Dupont-Aignan et est revenue sur ce qui était pourtant l’un des points principaux de son discours de campagne : la sortie de l’euro et le retour à une monnaie nationale. Cette mesure ne semble plus être une priorité. Marine Le Pen s’est-elle rendue compte que cette dernière n’était pas très populaire ?