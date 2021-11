Y a-t-il "plus d'inscrits à Pôle Emploi" aujourd'hui que l'an dernier ou en mai 2017 comme l'affirme Adrien Quatennens ?

L'Insee annonce 96 000 créations d'emplois dans le privé sur le dernier semestre, avec un taux de chômage qui retombe même à son niveau d'avant crise. Pourtant, certains relativisent ces bons chiffres. C’est notamment le cas d’Adrien Quatennens. Selon lui, “il y a plus d'inscrits à Pôle emploi qu'il n'y en avait l'année dernière à la même période et plus qu’au début du quinquennat”. Or selon les chiffres de Pôle emploi, il y a eu 6 089 300 d'inscrits en catégorie A, B et C fin 2020, contre 5 871 200 aujourd'hui. Soit une baisse de 218 100 inscrits. Adrien Quatennens se trompe donc. Depuis un an, il n'y a pas plus, mais moins de demandeurs d'emploi. Mais si l’on regarde les chiffres depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, il y avait 5 864 000 inscrits. Cette fois, le député de La France insoumise a raison de justesse. Puisque la hausse n'est que très légère : plus 7 200 inscrits. Pour résumer, depuis un an, il y a moins de chômeurs sans aucun emploi. Dans le même temps, ils sont plus nombreux à exercer une activité réduite. Signe que le chômage recule, mais que les emplois précaires eux augmentent.