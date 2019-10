Y a-t-il trop d'aéroports dans l'Hexagone ?

On en compte pas moins de 84 aéroports dans l'Hexagone. Un pour 358 000 habitants et chacun a son personnel, ses pompiers et ses douaniers. C'est quatre fois plus qu'au Royaume-Uni, douze fois plus qu'en Allemagne. Résultats : les trois quarts d'entre eux ne sont pas rentables. Alors, pour combler le manque, l'État et les collectivités mettent la main à la poche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.