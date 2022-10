Y aura-t-il du foie gras à Noël ?

Dans les Landes, impossibles d'approcher un élevage sans désinfection totale du matériel. Après huit mois de vide sanitaire, l'engraissement des canards reprend doucement dans le sud-ouest. Difficulté d'approvisionnement, hausse du coût des matières premières, pour Damien Sourbié, éleveur de canards à Montsoué, la reprise est compliquée. "L'aliment a pris 45 %. L'électricité a aussi augmenté. Donc, tout a augmenté. Il ne faut pas se rater. Il va falloir être bon dans nos chiffres. Ce qui va être plus compliqué, c'est qu'il faut qu'on partage. Les gens quand ils vont appeler, des fois, ils vont avoir deux foies gras pour Noël, mais non je suis désolé, vous n'en aurez qu'une", déplore-t-il. Du canard, il y en aura moins cette année pour les fêtes. Cet atelier de transformation, par exemple, ne tourne qu'à 60 % de sa capacité. "En régime normal, habituellement, on est entre 10 000 et 12 000 canards semaine. Et là, malheureusement, cette année, on va tourner à 7 000 canards, mêmes certaines semaines, à 5 000 canards par semaine. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici, c'est du jamais-vu. Je n'ai jamais vu ça", indique Benoît Branger, directeur de la coopérative "Foie gras de Chalosse" à Montfort-en-Chalosse. En conséquence, le prix du foie gras s'envole. À 40 km de là, même constat chez Laurent Lasquibar, directeur industriel de Labeyre à Saint-Geours-de-Maremne. Octobre, c'est déjà le rush de Noël dans son usine. "Là, on est sur des semaines où on fabrique 30 à 35 tonnes par semaine", affirme l'industriel. Mais cette année, la pénurie de foie gras perturbe le calendrier. "On a l'habitude de faire des opérations avant les fêtes. Cette année, 100 % du volume sont vraiment réservés à Noël", souligne-t-il. La France, premier producteur et consommateur de foie gras, a perdu en deux ans la moitié de ses canards gras. Depuis 2021, à cause de la grippe aviaire, environ 10 millions de canards ont été abattus. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, J. Dubois, A. Vieira