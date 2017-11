Yannick Noah, la Coupe Davis dans la peau

Rappelé au chevet de l’équipe de France de Coupe Davis en septembre 2015, Yannick Noah a réussi son pari en conduisant la France à la victoire. Ce dimanche au stade Pierre-Mauroy de Lille, l'icône du tennis français a gagné son troisième saladier d'argent contre la Belgique, après la victoire contre les États-Unis en 1991 et la Suède en 1996. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.