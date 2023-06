Yaourts hyperprotéinés : la nouvelle star des rayons

Un yaourt trois fois plus riche en protéines, sans matières grasses ni sucre. Salé, nature, aromatisé où avec des fruits, ce produit s’inspire de la recette islandaise : le SKYR. Et quand il ne porte pas ce nom, les fabricants mettent en avant sa forte teneur en protéines, un yaourt pour les sportifs. Trois fois plus de protéines et aussi deux à trois fois plus chères qu’un yaourt classique, pourquoi ? Pour le savoir, nous sommes allés voir le directeur de la plus grosse usine française de yaourt hyperprotéiné. La recette nécessite beaucoup plus de matières premières. Pour extraire la protéine, le lait fermenté passe dans une gigantesque centrifugeuse. Dans l’usine, 3 000 000 de pots sont fabriqués tous les jours. Toutes marques confondues, depuis le début de l’année, les ventes ont bondi de 50%. Ces yaourts remplacent-ils un repas équilibré ? Ces produits peuvent-ils se substituer à la viande ? Le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste, les considère plus comme des apports complémentaires. Autre produit laitier tout aussi riche en protéines, mais deux à trois fois moins chers, mais surtout moins à la mode en ce moment, notre bon vieux “petit suisse” nature. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Maloiseaux, A. Mersi Bakchich