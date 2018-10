Yémen, la guerre oubliée

Le Yémen est dévasté depuis quatre ans par une guerre complètement oubliée. Un conflit que l'on compte parmi les plus meurtriers. On y dénombre déjà dix mille morts et plus d'un million de déplacés. De plus, une victime sur quatre serait un enfant. Dans cette partie du monde, les décès sont liés au combat, mais aussi à la famine qui sévit dans ce pays totalement isolé du reste du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.