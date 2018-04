Zad de Notre-Dame-des-Landes : la kermesse vire à l'affrontement

Malgré un rassemblement pacifique organisé en soutien aux Zadistes, la journée a vite tourné ce dimanche à l'affrontement à Notre-Dame-des-Landes. En effet, des heurts ont éclaté entre les éléments les plus radicaux et les forces de l'ordre. Ils s'étaient affrontés à coup de fusées, de pierres, de cocktail Molotov, de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Le face-à-face a duré plusieurs heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.