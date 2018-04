ZAD : la résistance s'organise

Selon l'affirmation du directeur de la gendarmerie, ce vendredi 13 avril, la phase d'expulsion est désormais terminée à Notre-Dame-des-Landes. Pourtant, ce n'est pas pour cela que le chapitre est clos. Les opérations de déblaiement des squats se poursuivent et les zadistes ont bien l'intention de reconstruire. De plus, de nouveaux militants sont arrivés en renfort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.