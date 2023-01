Zambèze : au plus près des animaux du fleuve

L’un des plus longs fleuves d’Afrique se réveille. Nous sommes en Namibie, un des six pays traversés par le Zambèze. Loin des safaris, où se bousculent les touristes, la région accueille des petits groupes. Plusieurs familles d'hippopotames y vivent. Mais ce royaume appartient à de plus gros mammifères, croisés les éléphants au détour d’une piste du Botswana, silence absolu pour ne pas contrarier madame éléphant. Nous les avons suivis dans le parc national de Chobe, où les pachydermes se sont installés par dizaine de milliers. En descendant le Zambèze, on entend presque gronder les chutes Victoria, comme Livingston, au XIXè siècle. Aux commandes de l’African dream, il faut bien connaître le lac Kariba pour naviguer au milieu des cimes d’arbres perforés qui existaient avant la construction du barrage. Poser les pieds sur la terre ferme peut aussi s'avérer risqué. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, N. Mariel