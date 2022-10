Zaporijia bombardée : la réponse de Poutine

Des vingt maisons qu'il y avait dans un quartier bombardé samedi soir, il ne reste désormais plus que des gravats. Roman est dévasté. Sa petite amie Oksana habitait dans le coin. Elle était chez elle au moment des frappes. Une partie de sa maison a été détruite. Pour tenter de la retrouver, Roman donne des indications aux secouristes. Un corps sera finalement retiré des décombres. D'Oksana, on ne retrouvera que quelques vêtements. Deux kilomètres plus loin, un autre quartier de Zaporijia a été frappé par des missiles russes. Les deux attaques ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle. Les dégâts sont aussi considérables. Avant d'intervenir dans les décombres, pour sécuriser les lieux, les pompiers doivent démolir ce qu'il reste d'une barre d'immeubles. Quelques instants plus tard, de la partie du bâtiment qui ne s'est pas écroulée, les équipes de secours sortent le corps d'un homme. Une habitante du quartier, Hanna, montre ce qu'il reste de son balcon. Au moment des frappes, elle était chez elle avec sa fille et son mari. "J'ai entendu l'explosion. C'était très fort. Nous sommes venus nous mettre ici avec ma fille. Après, j'ai appelé mon mari. Il est venu et il nous a enlacées", raconte-t-elle. En ce moment, la jeune femme est heureuse d'avoir survécu. "C'est comme une deuxième naissance pour nous aujourd'hui. Je remercie Dieu de nous avoir protégés", dit-elle. Cette semaine, Zaporijia a été frappé à deux reprises par des missiles russes. À chaque fois, dans des zones résidentielles. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Charles-Messance, L. Lassalle